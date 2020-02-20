В украинский прокат выходит фильм "Подлинная история банды Келли"

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Подлинная история банды Келли" режиссера Джастина Курзель.

История жизни известного австралийского преступника Неда Келли, который наводил страх на полицейских и банковские заведения. Кто-то считал его беспощадным грабителем и убийцей, а кто-то восторгался им и принимал за милостивого разбойника.

Интересные факты о фильме "Подлинная история банды Келли":

- Хит Леджер и Мик Джаггер сыграли предыдущие воплощения исторической фигуры Неда Келли в австралийских экранизациях.

- Фильм снят по мотивам одноименного исторического романа Питера Кэри.

- Несмотря на название, "Подлинная история банды Келли" на самом деле является весьма выдуманным описанием жизни и времен банды Келли.

- Эсси Дэвис и Джейкоб Коллинз-Леви играли ранее в "Белой принцессе" (2017).