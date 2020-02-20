В украинский прокат выходит фильм "Ричард Джуэлл"

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Ричард Джуэлл" режиссера Клинта Иствуда.

Главный герой - Ричард Джуэлл, который на Олимпийских играх 1996 года в Атланте работал охранником. Он спас жизни сотням людей, когда, увидев рюкзак со взрывчаткой, он сумел организовать эвакуацию. Но по какой-то страшной бесчестности, через пару дней после происшествия, пресса превращает его в террориста и начинает клеймить...

Интересные факты о фильме "Ричард Джуэлл":

- Леонардо Ди Каприо рассматривался на роль в этом фильме в качестве юриста на юге, но остался только в качестве продюсера.

- Изначально главную роль в этом фильме должен был исполнить Джона Хилл.

- Николас Кейдж рассматривался на роль.