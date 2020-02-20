В украинский прокат выходит фильм "Гретель и Гензель"

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Гретель и Гензель" режиссера Оза Перкинса.

Сыздавна в отдаленной сказочной сельской местности, юная Гретель отправляется со своим маленьким братом Гензелем в темный лес в неистовых поисках еды и работы. Там они сталкиваются с устрашающим злом...

Интересные факты о фильме "Гретель и Гензель":

- Роль Гретель исполнила звезда культового хоррора "Оно", 17-летняя звезда София Лиллис. За эту роль она стала обладательницей премии канала "MTV" 2018 года.

- Съемки хоррора проходили в Ирландии. "Нам нужно было найти места, в которых бы сочетались красота и строгость, которые были бы реальные и волшебные, как сказка, - рассказывает исполнительный продюсер Сандра Йи Линг. - Место и время действия - лес, зима. Все это мы нашли в Ирландии".