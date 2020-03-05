В украинский прокат выходит фильм "Свидание в Вегасе"

Вероломный менеджер рекламного агентства отправляется в Лас-Вегас, чтобы не дать сопернице заключить контракт с важным клиентом. Бизнес-поездка оборачивается непредсказуемым любовным приключением.
Интересные факты о фильме "Свидание в Вегасе":
- Съемки проходили не только в Украине - многие сцены фильма были отсняты в пустынях Невады, а операторской работой руководила команда, которая снимала клипы для популярных американских исполнителей, таких как Ламар и Tyga.
- Во время съемок Эрик Робертс был настолько загружен, что ни разу не посетил свой съемочный вагончик.
- Пришлось поменять три игровых автомобиля, так как проехали более 7000 км.
- Во время съемок в пустыне к команде прибились дикие собаки динго, пришлось их кормили пищей из кейтеринга.
- Проводили репетицию дома у одного из актеров, пришел сосед и строго приказал: "Stop speaking Deutschland". Имел в виду язык, конечно.
Казалось: где немецкий язык и где благозвучный украинский? Затем с этим соседом подружились.
- В последний съемочный день выпал снег в пустыне.