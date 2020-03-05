В украинский прокат выходит фильм "Эмма"

В украинский прокат 5 марта выходит фильм "Эмма" режиссера Отема ДеУайлда.

Потрясающая экранизация всемирно известного бестселлера Джейн Остин! Эмма -молодая, волевая и состоятельная. Она уверена в том, что прекрасно разбирается в людях, и больше всего любит заниматься сводничеством. Находчивая Эмма всегда готова к трогательным романтическим разочарованиям и нелепым историям. Все-таки однажды ее замысел дает трещину - отличная пара не сходится! А также ей предстоит распознать свою любовь, которая всегда была с ней.

Интересные факты о фильме "Эмма":

- Вторая совместная работа над фильмом для Ани Тейлор-Джой и Мии Гот после работы над "Обитель теней" (2017).

- Все актрисы с именем Эмма были недоступны для съемок фильма, поэтому создатели фильма решили выбрать актрису, чье имя было похоже на Эмму, и это была Аня.