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В украинский прокат выходит фильм "Эмма"

В украинский прокат выходит фильм "Эмма"
10:04 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 5 марта выходит фильм "Эмма" режиссера Отема ДеУайлда.

Потрясающая экранизация всемирно известного бестселлера Джейн Остин! Эмма -молодая, волевая и  состоятельная. Она уверена в том, что прекрасно разбирается в людях, и больше всего любит заниматься сводничеством. Находчивая Эмма всегда готова к трогательным романтическим разочарованиям и нелепым историям. Все-таки однажды ее замысел дает трещину - отличная пара не сходится! А также ей предстоит распознать свою любовь, которая всегда была с ней.

Интересные факты о фильме "Эмма":

- Вторая совместная работа над фильмом для Ани Тейлор-Джой и Мии Гот после работы над "Обитель теней" (2017).

- Все актрисы с именем Эмма были недоступны для съемок фильма, поэтому создатели фильма решили выбрать актрису, чье имя было похоже на Эмму, и это была Аня.

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