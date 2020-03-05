В украинский прокат выходит мультфильм "Вперед"

В украинский прокат 5 марта выходит мультфильм "Вперёд" режиссера Дэна Скэнлона.

Окунитесь в удивительный мир современного волшебства вместе с аниматорами Disney\Pixar! Два брата-эльфа соседствуют с единорогами, троллями и гномами в уютном пригороде. Они постоянно с гаджетами и в вечном поиске приключений. Однажды они решают выяснить, что может существовать за пределами их мира ...

Интересные факты о фильме "Вперёд":

- Первый фильм Pixar Джулии Луис-Дрейфус за 22 года со дня "Приключения Флика" (1998).

- "Вперед" - третий мультфильм, который озвучивает Том Холланд, после "Камуфляж и Шпионаж" (2019) и "Путешествие доктора Дулиттла" (2020).

- 22-й по счету фильм Pixar Джона Ратценбергера.

- Крис Пратт и Том Холланд также работали над кинематографической вселенной Marvel (MCU), как в отдельных фильмах, так и вместе, таких как "Мстители: Война Бесконечности" (2018) и "Мстители: Завершение" (2019).