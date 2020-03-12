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Четверг, 12.03.2020
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В украинский прокат выходит фильм "Бладшот"

В украинский прокат выходит фильм "Бладшот"
07:38 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 12 марта выходит фильм "Бладшот" режиссера Дэйва Уилсона.

Группа засекреченных ученых возвращает к жизни морпеха Рея Харрисона, получившего смертельное ранение. В результате применения нанотехнологий он становится Бладшотом - биотехнологическим оружием, универсальным солдатом, у которого все стерто в памяти. Но в какой-то момент воспоминания возвращаются, Рэй узнает человека, который разрушил его жизнь и его семью. Бладшот высвобождается на свободу с жаждой возмездия.

Интересные факты о фильме "Бладшот":

- Дебютный фильм Дэйва Уилсона.

- Это первый фильм по комиксам Тоби Кеббелла со времен "Фантастическая четвёрка" (2015).

- Бладшот - один из самых популярных персонажей в 80 миллионах комиксах вселенной Valiant Universe.

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