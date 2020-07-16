В украинский прокат выходит мультфильм "Герой СамСам"

В украинский прокат 16 июля выходит мультфильм "Ураган" режиссера Танги де Кермель.

Эта семейная анимация созданная по мотивам телевизионного сериала, является популярным среди детей всего мира. И Украина не является исключением. Встречайте межгалактическое приключение от анимационной студии, которая непосредственно причастна к созданию "Гадкого Я", гарантирует высочайшее качество анимации!

Межгалактическое приключение для всей семьи, созданное по мотивам популярного во всем мире телевизионного сериала. Маленький СамСам живет в супергеройской семье и совершенно не ведает, что такое гиперопека. В его семье царит доверие и уважение, он уверенно отправляется в путешествия на своем звездолете. Во время одного из таких путешествий малыша занесло на запрещенную территорию к мрачным зеленым марсианам, только и ждавших повода для разжигания вражды.