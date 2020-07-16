В украинский прокат выходит фильм "Создатель"

В украинский прокат 16 июля выходит фильм "Создатель" режиссера Гэвина Ротери.

События разворачиваются в 2038 году. Ученый Джордж Алмора интенсивно работает над созданием искусственного интеллекта. Он достиг значительных успехов и теперь последний прототип его изобретения почти готов. Заключительный этап работ перед введением искусственного интеллекта в эксплуатацию самый опасный и ответственный. Особенно с учетом того, что Алмора возлагает на новую разработку особые надежды. Он стремится вернуть к жизни свою покойную жену и готов сделать для этого все возможное и невозможное.

Интересные факты о фильме "Создатель":

Фантастический фильм "Творец" - новая работа на тему того, как может измениться мир с появлением искусственного интеллекта. Режиссером и автором сценария проекта стал Гэвин Ротери. Это первая его работа для большого экрана. Исполнитель одной из главных ролей Тео Джеймс (франшиза "Дивергент") также является сопродюсером фильма. Для актера это уже четвертый фильм, к производству которого он приобщается как продюсер или режиссер. Съемки британского фильма проходили в Будапеште, Венгрия.