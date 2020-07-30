В украинский прокат выходит фильм "Безжалостный"

Что может быть опаснее, чем человек, доведенный до нервного срыва. Тем более, когда уже нечего терять. Таким человеком оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе беспощадного врага. Теперь его не остановить, его цель - проучить свою жертву и ее близких. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как постараться выжить в этой беспощадной игре, которая набирает обороты каждую секунду.
Интересные факты о фильме "Безжалостный":
- Съемки проходили в штате Луизиана (города Новый Орлеан и Кеннан), летом 2019-го года.
- Первая премьеры была заявлена Solstice Studio на сентябрь 2020 года, но учитывая пандемию Covid-19 - студия решила поступить смело, и перенесла релиз на июль для поддержки кинотеатров. Таким образом, лента станет первым крупным релизом в широком прокате США после карантина. Дата премьеры в Америке - 10.07.2020.
- Лента получила невероятную поддержку прессы и кинотеатров.