В украинский прокат выходит фильм "Безжалостный"

В украинский прокат 30 июля выходит фильм "Безжалостный" режиссера Деррика Борте.

Что может быть опаснее, чем человек, доведенный до нервного срыва. Тем более, когда уже нечего терять. Таким человеком оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе беспощадного врага. Теперь его не остановить, его цель - проучить свою жертву и ее близких. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как постараться выжить в этой беспощадной игре, которая набирает обороты каждую секунду.

Интересные факты о фильме "Безжалостный":

- Съемки проходили в штате Луизиана (города Новый Орлеан и Кеннан), летом 2019-го года.

- Первая премьеры была заявлена Solstice Studio на сентябрь 2020 года, но учитывая пандемию Covid-19 - студия решила поступить смело, и перенесла релиз на июль для поддержки кинотеатров. Таким образом, лента станет первым крупным релизом в широком прокате США после карантина. Дата премьеры в Америке - 10.07.2020.

- Лента получила невероятную поддержку прессы и кинотеатров.