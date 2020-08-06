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В украинский прокат выходит фильм "Наследие лжи"

В украинский прокат выходит фильм "Наследие лжи"
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 6 августа выходит фильм "Наследие лжи" режиссера Эда Бола.

Фильм "Наследство лжи" - это шпионский триллер, события которого разворачиваются в Киеве. Мартин Бакстер, бывший оперативник МИ6, снова погружается в мир шпионажа, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит о помощи в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

Интересные факты о фильме "Наследие лжи":

Наследие лжи

- События фильма "Наследие лжи" разворачиваются в Киеве, так что и съемки тоже происходили в Украине и частично в Великобритании. Столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма - это лишь часть локаций, которые зритель узнает на экране.

- "Снимать "Наследие лжи" в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, потому что Киев - визуально очень интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является замечательной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену мы снимали на кладбище старых автобусов, которое бы идеально вписалось даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой", - рассказал режиссер ленты Эдриен Бол.

- Кроме Украины, фильм увидят зрители более чем 25 стран, среди которых Китай и США, страны Латинской Америки, Азии и Европы.

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Кино, Фильм, Факты, Премьера, Трейлер, Афиша кино, Наследие лжи.

Автор:

Телеграф
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