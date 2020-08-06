В украинский прокат выходит мультфильм "Тролли 2: Мировое турне"

В украинский прокат 6 августа выходит мультфильм "Тролли 2: Мировое турне" режиссеров Уолта Дорна и Дэвида П. Смита.

Взрывной и энергичный мультипликационный хит от DreamWorks продолжается! Новая история выведет восхитительных троллей за рамки привычного. Герои узнают, что кроме них еще существуют и другие племена. Все они имеют и уважают свой собственный стиль: Фанк, Кантри, Техно, Классика, Поп и Рок. В преддверии новых вызовов и угроз тролли зазвучат в полную силу разными голосами!

Интересные факты о фильме "Тролли 2: Мировое турне":

- Режиссерский дебют Дэвида П. Смита.

- Майк Митчелл покинул проект, чтобы режиссировать "Lego Фильм 2" (2019).

- Это первое сотрудничество Анны Кендрик и Флула Борга со времен "Идеальный голос 2" (2015).

- 3-й анимационный фильм Келли Кларксон, после "Путеводная звезда" (2017) и "UglyDolls. Куклы с характером" (2019).