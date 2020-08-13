В украинский прокат выходит фильм "В ожидании варваров"

В украинский прокат 13 августа выходит фильм "В ожидании варваров" режиссера Сиро Герра.

Небольшой город на окраине могущественной и деспотичной империи встревоженно сообщением о возможном нападении племен из соседних пустынь, которых имперцы называют варварами. Полковник Джолли, который только что прибыл из столицы, готов на что угодно чтобы выбить из человека необходимы показания. Жестокость полковника толкает городского судью, человека от природы тихого и деликатного, на бунт против Империи.

Интересные факты о фильме "В ожидании варваров":

- Основная съемка состоялась в ноябре и декабре 2018 года в Марокко и Италии.

- Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года.

- Актеры Джонни Депп, Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг снимались в экранизациях романов Джоан Роулинг.

- Адаптация романа была написана самим автором Дж. М. Кутзи. Это его первый сценарий.