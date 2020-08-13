В украинский прокат выходит фильм "Агент Ева"

В украинский прокат 13 августа выходит фильм "Агент Ева" режиссера Тейта Тейлора.

Она умна, красива и опасна. Незаметно перемещаясь по миру, агент Ева выполняет сверхзадачи руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из руководителей секретной службы открывает охоту на Еву.

Интересные факты о фильме "Агент Ева":

- Из-за истории с домашним насилием и общественным давлением Мэтью Ньютон ушел из поста сценариста.

- Первоначально он был также режиссером фильма. Мэтью Ньютон ушел с поста режиссера, когда стали известны обвинения об насилии в прошлом.

- Джессика Честейн также выступает продюсером фильма "Агент Ева" для студии Voltage Pictures, которая стоит за производством таких лент, как драма "Далласский клуб покупателей" (премии Oscar для Мэттью МакКонахи и Джареда Лето), культовый вестерн "Ветряная река", молодежный романтический блокбастер "После", популярная комедия "Красавица на всю голову" и др.

- Режиссер Тейт Тейлор уже работал с Джессикой Честейн - именно за роль в его драме "Прислуга" актриса получила первую номинацию на премию "Оскар" в 2012 году.

- Также Джессика предварительно работала с Колином Фарреллом - в 2014-м году вышла экранизация пьесы "Фрекен Юлия" ( "Мисс Джулия") Августа Стриндберга, режиссером которой выступила Лив Ульман.