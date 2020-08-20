В украинский прокат выходит фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс"

В украинский прокат 20 августа выходит фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс" режиссера Макса Барбакова.

Встретившись на свадьбе в Палм-Спрингс, Майлз и Сара вдруг оказываются в петле времени. Каждый день они вынуждены слушать одни и те же свадебные тосты и песни ... Но есть и преимущества: "День Сурка" дает возможность прожить бесконечное количество жизней и, следовательно, реализовать свои самые безумные идеи и мечты. Приготовьтесь, будет горячо!

Интересные факты о фильме "Зависнуть в Палм-Спрингс":

- Удерживает рекорд самой крупной продажи фильма на кинофестивале Sundance Film Festival - 17 500 000,69 долл., превзойдя предыдущий рекорд на 69 центов.

- Побил рекорд самых популярных релизов Hulu в первые выходные.

- Дж. К. Симмонс выступает в роли Флетчера из фильма "Одержимость" (2014) в одной сцене, одетый в черную рубашку с кнутом в одной руке.

- Несмотря на то, что название фильма "Палм-Спрингс", на самом деле его там не снимали. Фильм был снят в течение 21 дня в Палмдейле и Санта-Кларите, штат Калифорния.

- Дж. К. Симмонс ранее играл отца Энди Самберга в "Люблю тебя, чувак" (2009).