В украинский прокат выходит фильм "Джуди"

В украинский прокат 27 августа выходит фильм "Джуди" режиссера Руперта Гулда.

Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью, Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…

Интересные факты о фильме "Джуди":

- Киноработа частично основана на пьесе "Конец радуги" Питера Килтера. По словам создателей, они хотели сделать фильм более реалистичным и убрали в сценарии все элементы фантазии, присущие первоисточнику.

- На момент съемок фильма Рене Зеллвегер было 48 лет, на год больше, чем Гарленд, когда она умерла от передозировки в июне 1969 года.