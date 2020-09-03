В украинский прокат выходит фильм "Забытые"

В украинский прокат 3 сентября выходит фильм "Забытые" режиссера Дарьи Онищенко.

Тридцатилетняя учительница украинского языка Нина не может уехать из оккупированного Луганска и вынуждена проходить курсы переквалификации. У семнадцатилетнего Андрея война забрала родных и он пытается "выйти на связь" с внешним миром, чтобы напомнить Украине, что он еще существует. Дороги девушки и юноши пересекаются, когда первого сентября Андрея забирают в участок за украинский флаг на крыше школы. Рискуя собой Нина спасает парня. Между ними рождается необычная дружба, которая напоминает родство двух душ в забытом Богом мире. Какие шансы на будущее у людей на оккупированных территориях?

В фильме сыграли: Марина Кошкина, Даниил Каменский, Василий Кухарский, Алексей Горбунов, Мария Куликовская.