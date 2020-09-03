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В украинский прокат выходит фильм "Новые мутанты"

В украинский прокат выходит фильм "Новые мутанты"
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 3 сентября выходит фильм "Новые мутанты" режиссера Джоша Буна.

Пятеро юных мутантов, проявив свои сверхспособности в тайном месте, где их удерживали против их воли, вступают в сражение, чтобы избавиться от грехов прошлого и спасти себя.

Интересные факты о фильме "Новые мутанты":

Новые мутанты

- Режиссер и сценарист "Новых мутантов" Джош Бун - ярый поклонник Людей Икс и владелец большой коллекции комиксов этой серии.

- У Ульяны есть игрушка-дракон. Это отсылка к другому персонажу комиксов Marvel, дракону по имени Локхид.

- Создатели описывают историю как "фильм о заколдованном доме с кучкой гормонально нестабильных тинейджеров" и в качестве источников вдохновения указывают на работы Стивена Кинга и подростковые драмы Джона Хьюза.

- По словам авторов, на художественную концепцию проекта повлияли такие фильмы как "Пролетая над гнездом кукушки" (1975), "Сияние" (1980), "Клуб "Завтрак" (1985) и "Кошмар на улице Вязов 3" (1987). Во всех перечисленных лентах местом действия стало закрытое помещение.

- Мэйси Уильямс - четвертая актриса из "Игры престолов", которая сыграла во франшизе о Людях Икс после Питера Динклэйджа, Софи Тернер и Ричарда Гранта.

- "Новые мутанты" снимались в Бостоне примерно в то же самое время, что "Дэдпул 2" в Ванкувере, а "Темный Феникс" - в Монреале.

- Санспот до этого уже появлялся на большом экране в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014).

- Розарио Доусон было предложено сыграть Сесилию Рейс, но она отказалась.

- Рабочим названием картины было Growing Pains в честь ситкома "Проблемы роста" (1985).

- Мутанта Пушечное ядро могли сыграть Нэт Вулфф и Джош Уиггинс.

- На роль Санспота рассматривался Кайу Падуан.

- Тру О'Брайэн проходила кастинг на роль Даниеллы Мунстар.

- Злодей в фильме носит маску в виде улыбающегося лица. В комиксах Новые мутанты сталкивались с группой мутантов под названием Right, носивших такие маски.

- У Блю Хант индейская кровь, а Генри Зага - бразилец, как и их персонажи. Британцы Чарли Хитон и Мэйси Уильямс играют американца и шотландку, а аргентинско-английская актриса Аня Тейлор-Джой исполняет роль русской мутантки.

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Кино, Фильм, Факты, Премьера, Трейлер, Новые мутанты, Афиша кино.

Автор:

Телеграф
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