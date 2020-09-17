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В украинский прокат выходит фильм "Гренландия"

В украинский прокат выходит фильм "Гренландия"
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 17 сентября выходит фильм "Гренландия" режиссера Рика Романа Во.

Осколки гигантской кометы мчат к Земле и грозят планете уничтожением. Конец света кажется неизбежным.

Единственное безопасное место - бункер в далекой Гренландии. Джон (Джерард Батлер), его жена и сын отправляются в опасное путешествие. На их пути к спасению - не только разрушительные осколки кометы, но и паника людей, сошедших с ума от страха. Во время глобальной катастрофы человеческие законы уже не действуют и каждый - сам за себя…

Гренландия

Интересные факты о фильме "Гренландия":

- Крис Эванс должен был сыграть главную роль, а режиссёром фильма был назначен Нил Бломкамп. Оба выбыли из проекта из-за конфликтов планирования.

В фильме снимались: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Брэндон Куинн, Скотт Гленн, Дэвид Денман.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Факты, Гренландия, Премьера, Трейлер, Афиша кино.

Автор:

Телеграф
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