В украинский прокат выходит фильм "Социопаты"

В украинский прокат 24 сентября выходит фильм "Социопаты" режиссера Джулиус Берг.

Группа молодых людей решает ограбить дом богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты.

Интересные факты о фильме "Социопаты":

- Фильм снят по мотивам французского графического романа "Une Nuit De Pleine Lune".

- Полнометражный дебют французского режиссера Джулиуса Берга.

- В феврале 2019 года было объявлено, что к актерскому составу фильма присоединилась Мэйси Уильямс. В мае 2019 года к актерскому составу фильма присоединились Джейк Карран, Иэн Кенни, Эндрю Эллис, Сильвестр Маккой, Рита Тушингем и Стача Хикс. Основные съемки начались в мае 2019 года.