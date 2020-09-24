В украинский прокат выходит фильм "Таинственный сад"

В украинский прокат 24 сентября выходит фильм "Таинственный сад" режиссера Марка Мандена.

Экранизация популярного бестселлера Фрэнсис Ходжсон Бернетт "Таинственный сад". Известный роман уже привлекал внимание многих кинематографистов, однако новая экранизация представлена с невероятной компьютерной графикой и современными спецэффектами.

Сирота Мэри Леннокс переезжает в поместье своего дяди Арчибальда Крейвена. Однажды Мэри обнаруживает за высоким ограждением удивительный сад с пальмами, яркими цветами и экзотическими птицами. Вместе с друзьями она попытается разгадать тайну этого фантастического места.

Интересные факты о фильме "Таинственный сад":

- Актриса Джули Уолтерс, режиссер Марк Мунден и писатель Джек Торн ранее работали над "Сокровище нации" (2016).

- Выйдет в прокат через 2 года после окончания съемок.

- Эдан Хейхерст и Дикси Эгерикс снялись в "Genius" (2017).