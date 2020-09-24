В украинский прокат выходит фильм "Война с дедушкой"

В украинский прокат 24 сентября выходит фильм "Война с дедушкой" режиссера Тима Хилла.

Десятилетний Питер вынужден объявить своему дедушке войну, чтобы не делить с ним свою уютную комнату.

Интересные факты о фильме "Война с дедушкой":

- Фильм "Война с дедушкой" основан на одноименной детской книге Роберта Киммела Смита.

- Это третья совместная работа Роберта Де Ниро и Кристофера Уокена, ранее они дважды играли вместе: в "Охотнике на оленей" (1978) и "Любовнице" (1992).

- Ума Турман и Роберт Де Ниро играли вместе в "Бешеный пес и Глори" (1993).

- Кристофер Уокен и Ума Турман встречались на съемках "Криминального чтива" (1994).

- Вместе с Джейн Сеймур Кристофер Уокен играл в "Незваных гостях" (2005).

- Второй фильм со словом "дедушка" в фильмографии Роберта Де Ниро, после "Дедушки легкого поведения" (2016).

- Из-за скандала с Харви Вайнштейном дата выхода киноленты неоднократно переносилась.