В украинский прокат выходит фильм "Война с дедушкой"

Десятилетний Питер вынужден объявить своему дедушке войну, чтобы не делить с ним свою уютную комнату.
Интересные факты о фильме "Война с дедушкой":
- Фильм "Война с дедушкой" основан на одноименной детской книге Роберта Киммела Смита.
- Это третья совместная работа Роберта Де Ниро и Кристофера Уокена, ранее они дважды играли вместе: в "Охотнике на оленей" (1978) и "Любовнице" (1992).
- Ума Турман и Роберт Де Ниро играли вместе в "Бешеный пес и Глори" (1993).
- Кристофер Уокен и Ума Турман встречались на съемках "Криминального чтива" (1994).
- Вместе с Джейн Сеймур Кристофер Уокен играл в "Незваных гостях" (2005).
- Второй фильм со словом "дедушка" в фильмографии Роберта Де Ниро, после "Дедушки легкого поведения" (2016).
- Из-за скандала с Харви Вайнштейном дата выхода киноленты неоднократно переносилась.