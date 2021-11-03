В Кривом Роге патрульные набрали взяток на три миллиона: фото и видео задержания
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Всего было зафиксировано более сотни эпизодов получения неправомерной выгоды.
В родном городе президента Украины Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники полиции и ГБР задержали по меньшей мере восьмерых патрульных полицейских за получение взяток.
Об этом информирует телеграм-канал "Днепр оперативный".
"По предварительной информации, пока задержали восемь правоохранителей, большинство из них – из сектора реагирования патрульной полиции", — сказано в сообщении.
Отмечается, что за указанными сотрудниками следили около четырех месяцев и за это время было задокументировано более сотни эпизодов получения неправомерной выгоды.
По оценкам, таким образом за это время они получили около трех миллионов гривен.
В канале также выложили видео момента задержания.
Как сообщалось ранее, в Херсоне накануне неадекватный наркозависимый мужчина взял заложников в двух соседних магазинах. В обоих случаях он набрасывался на продавщиц с ножом.
Злоумышленника удалось задержать полицейским, теперь он может отправиться за решетку на срок до 15 лет. Продавщицы в инциденте не пострадали
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