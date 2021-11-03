Укр

В Кривом Роге патрульные набрали взяток на три миллиона: фото и видео задержания

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Задержание патрульных в Кривом Роге
Задержание патрульных в Кривом Роге

Всего было зафиксировано более сотни эпизодов получения неправомерной выгоды.

В родном городе президента Украины Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники полиции и ГБР задержали по меньшей мере восьмерых патрульных полицейских за получение взяток.

Об этом информирует телеграм-канал "Днепр оперативный".

"По предварительной информации, пока задержали восемь правоохранителей, большинство из них – из сектора реагирования патрульной полиции", — сказано в сообщении.

Отмечается, что за указанными сотрудниками следили около четырех месяцев и за это время было задокументировано более сотни эпизодов получения неправомерной выгоды.

По оценкам, таким образом за это время они получили около трех миллионов гривен.

В канале также выложили видео момента задержания.

Как сообщалось ранее, в Херсоне накануне неадекватный наркозависимый мужчина взял заложников в двух соседних магазинах. В обоих случаях он набрасывался на продавщиц с ножом.

Злоумышленника удалось задержать полицейским, теперь он может отправиться за решетку на срок до 15 лет. Продавщицы в инциденте не пострадали

Теги:
#Полиция #Днепропетровская область #Задержание #Кривой Рог
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