Нечем было кормить: мать бросила девятерых детей в горисполкоме в Кривом Роге
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Дети были отправлены в реабилитационный центр.
В Кривом Роге (Днепропетровская область) многодетную мать привезли в здание горисполкома с жалобой на то, что ей нечем кормить своих девятерых детей, после чего просто оставила их там и исчезла.
Об этом сообщает "СВОИ".
Отмечается, что 34-летнюю женщину и всех ее детей привезли из села Широкое, что в Криворожском районе.
После этого она уехала, а дети остались в здании горисполкома.
Девятерых детей в возрасте от 3 до 16 лет доставили в Реабилитационный центр, а против женщины открыли уголовное дело.
В комментариях к записи пользователей сети удивило такое поведение матери-кукушки, после чего даже прозвучали призывы к стерилизации.
Однако нашлись и те, кто встал на ее сторону, аргументировав свою точку зрения демографическими проблемами в Украине.
Как сообщалось ранее, во Львовской области ребенок погиб в пожаре в самодельной палатке, сконструированной из деревянных досок и обтянутой полиэтиленовой пленкой. Его мать зажгла внутри конструкции самодельную печку, а сама ушла за водой. По возвращению она увидела огонь, но спасти ребенка уже не смогла.
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