Укр

Нечем было кормить: мать бросила девятерых детей в горисполкоме в Кривом Роге

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дети Новость обновлена 15 ноября 2021, 23:18
Дети

Дети были отправлены в реабилитационный центр.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) многодетную мать привезли в здание горисполкома с жалобой на то, что ей нечем кормить своих девятерых детей, после чего просто оставила их там и исчезла.

Об этом сообщает "СВОИ".

Отмечается, что 34-летнюю женщину и всех ее детей привезли из села Широкое, что в Криворожском районе.

После этого она уехала, а дети остались в здании горисполкома.

Девятерых детей в возрасте от 3 до 16 лет доставили в Реабилитационный центр, а против женщины открыли уголовное дело.

Дети
Дети

В комментариях к записи пользователей сети удивило такое поведение матери-кукушки, после чего даже прозвучали призывы к стерилизации.

Однако нашлись и те, кто встал на ее сторону, аргументировав свою точку зрения демографическими проблемами в Украине.

Как сообщалось ранее, во Львовской области ребенок погиб в пожаре в самодельной палатке, сконструированной из деревянных досок и обтянутой полиэтиленовой пленкой. Его мать зажгла внутри конструкции самодельную печку, а сама ушла за водой. По возвращению она увидела огонь, но спасти ребенка уже не смогла.

Теги:
#Дети #Днепропетровская область #Кривой Рог
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