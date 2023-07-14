Атака "Шахедов" на Кривой Рог: подтвержден прилет, все детали (фото)

Один человек пострадал в результате происшествия

Во время ночной атаки оккупантов по Украине вражеские беспилотники были зафиксированы в частности над Кривым Рогом. Часть БПЛА были успешно сбиты, но ликвидировать все воздушные цели не удалось — есть попадание "Шахеда".

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Воздушные Силы успешно сбили шесть "Шахедов". К сожалению, в результате атаки есть один пострадавший. 56-летний мужчина получил нетяжелые ранения. Медики оказали ему помощь, пока мужчина лечится амбулаторно", — сказал он.

По словам Лукашука, от удара в городе пострадало коммунальное и транспортное предприятия. Там было разрушено административное здание, некоторые здания были повреждены, а также пострадали автомобили и техника. Повреждены также и 2 жилых дома.

Вместе с тем этой ночью враг обстреливал Великомихайловскую общину Синельниковского района. В результате повреждены складские помещения, жилой частный дом и линия электропередачи.

В Воздушных силах ВС Украины рассказали, что в целом ночью было уничтожено 16 "Шахедов", 6 БПЛА оперативно-тактического уровня и один разведывательный БПЛА.

"С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года рашисты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 июля в Запорожье во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Как стало известно, обломки неустановленного летательного аппарата упали в одном из парков. В результате есть пострадавшие, среди которых дети.