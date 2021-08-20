Использовали имя без разрешения: HBO затягивает дело с украинкой, чья история была показана в сериале "Чернобыль"

На создателей сериала "Чернобыль" подали в суд из-за использования реальных имен.

Мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO, в 2019 году стал одним из самых рейтинговых телепроектов в мире. Но в Украине к нему сложилось особое отношение, ведь в сериале были показаны истории реальных людей, переживших события, связанные с Чернобыльской катастрофой и его губительными последствиями для всего живого.

Например, реальная история Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия Игнатенко, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации. В "Чернобыле" ее роль исполнила актриса Джесси Бакли.

В то время, как сериал обрел популярность, сама Игнатенко была совсем не рада такой славе. Летом 2019 года ей даже пришлось переехать из Киева, чтобы ее больше не одолевали журналисты и фанаты сериала.

Спустя время женщина решила подать в суд на HBO, где ее интересы представляет адвокат Александр Мамуня.

На вопрос, можно ли использовать имя физического лица в художественных произведениях без его согласия, отвечают Гражданский кодекс Украины в статье 296 и юрист компании Mamunya IP Илона Болюбаш в статье "Право на имя", подготовленной специально для издания "Юридическая практика". Сразу спойлер. Ответ нет, нельзя.

Исключением являются произведения документального характера, то есть те, в которых объективно освещаются исторические события без творческого домысла авторов — у них авторы могут использовать имена людей, не спрашивая разрешения у них или их родственников.

Заявление в суд подали еще год назад, в апреле 2020 года, но долгое время компания никак не реагировала на судебное разбирательство. Затягивание процесса продолжается и сейчас.

"Права украинских граждан надо уважать и соблюдать украинское законодательство, кем бы ты ни был, даже огромной корпорацией, такой как HBO!", — пишет в Facebook украинский юрист Виктория Пташник.

В сентябре прошлого года создатель сериала "Чернобыль" Юхан Ренк посетил зону отчуждения.

В апреле 2021 года "Телеграф" сообщал, что на 56 году жизни умер Пол Риттер, исполнивший роль Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль".