Вышиванковый фестиваль 2021: самые красивые наряды с красной дорожки в Одессе (фото)
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В Одессе стартовал Вышиванковый фестиваль.
В субботу, 21 августа, в Одессе стартовало одно из самых больших патриотических мероприятий — Вышиванковый фестиваль, который продлится до Дня независимости Украины 24 августа.
В связи с открытием фестиваля состоялась красная дорожка. Звезды и другие гости покрасовались своими яркими нарядами в народных мотивах, которые удачно вписались в современные образы.
Вышиванковый фестиваль в Одессе впервые провели в 2009 году. Фест считается аполитичным. В его программе — ярмарка на Приморском бульваре, автопробег, поднятие государственного флага Украины по Потемкинской лестнице, массовый диктант, а также вышиванковая цепь.
Напомним, что в субботу, 21 августа, состоялось закрытие Одесского международного кинофестиваля. На престижном мероприятии во время своей благодарственной речи оконфузился британский режиссер Терри Гиллиам, который назвал Одессу Россией.
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