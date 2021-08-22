Вышиванковый фестиваль 2021: самые красивые наряды с красной дорожки в Одессе (фото)

В Одессе стартовал Вышиванковый фестиваль.

В субботу, 21 августа, в Одессе стартовало одно из самых больших патриотических мероприятий — Вышиванковый фестиваль, который продлится до Дня независимости Украины 24 августа.

В связи с открытием фестиваля состоялась красная дорожка. Звезды и другие гости покрасовались своими яркими нарядами в народных мотивах, которые удачно вписались в современные образы.

Вышиванковый фестиваль в Одессе впервые провели в 2009 году. Фест считается аполитичным. В его программе — ярмарка на Приморском бульваре, автопробег, поднятие государственного флага Украины по Потемкинской лестнице, массовый диктант, а также вышиванковая цепь.

Напомним, что в субботу, 21 августа, состоялось закрытие Одесского международного кинофестиваля. На престижном мероприятии во время своей благодарственной речи оконфузился британский режиссер Терри Гиллиам, который назвал Одессу Россией.