Укр

Фильм украинского режиссера Васяновича впервые вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Венецианский кинофестиваль 2021 Новость обновлена 02 сентября 2021, 10:25
Венецианский кинофестиваль 2021

В 2021 году Украина будет представлена на кинофестивале сразу тремя картинами. 

В среду, 1 сентября на итальянском острове Лидо стартовал один из старейших и престижнейших международных кинофестивалей — 78-й ежегодный Венецианский кинофестиваль, который продлиться до 11 сентября.

Несмотря на не уходящую пандемию коронавируса, фестиваль все же решили провести, но со значительными ограничениями. Организаторам пришлось уменьшить количество приглашенных и зрителей.

Напомним, что главный призом фестиваля является — "Золотой лев", который дают лучшей картине. Также есть и другие награды: "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" — лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе и Специальный приз жюри.

Бороться за призы будет и Украина. В 2021 году на кинофестивале в Венеции будет показано три украинских фильма, один из которых даже вошел в основную программу. Отметим, что впервые за 30 лет независимости, украинский фильм будет бороться за главный приз — "Золотого льва".

Такой чести удостоился фильм украинского режиссера Валентина Васяновича — "Отблеск", который расскажет историю об украинском хирурге-добровольце, которого взяли в плен российские военные на Донбассе.

Фильм "Отблеск"
Фильм "Отблеск"

Также на фестивале покажут и картину Олега Сенцова — "Носорог" и фильм "Цензорка" Петера Керекеша, снятый в сотрудничестве со Словакией и Чехией.

Фильм "Новосорог"
Фильм "Новосорог"
Фильм "Цензорка"
Фильм "Цензорка"

Ранее, "Телеграф писал, что первый короткометражный фильм режиссера Кати Царик номинирован на премию Международного кинофестиваля ARFF Amsterdam.

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