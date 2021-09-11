Кристина Пизанская: кто она такая и почему Google посвятил ей дудл
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Кристина Пизанская, также Кристина де Пизан считается первой женщиной в Европе, которая поддержала защиту прав женщин своими трудами
В субботу, 11 сентября, Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google. Именно в этот день 657 лет назад родилась эта невероятная женщина, француженка итальянского происхождения, которая стала первой писательницей-феминисткой, поэтессой, философом и светским историком.
Кристин де Пизан родилась в этот день в 1364 году в Венеции, но провела большую часть детства, исследуя библиотеки двора французского короля Карла V, где ее отец был придворным врачом и астрологом. Вооружившись пером и своей любовью к литературе, она начала писать романтические баллады в 1393 году. Эти произведения вызвали восторг у нескольких влиятельных покровителей, включая короля Карла VI.
В своих лирических и повествовательных произведениях она черпала вдохновение из собственного жизненного опыта, а не из религиозных или мифологических традиций, как это было принято в то время. Основные сочинения Пизанской были созданы в период с 1389 по 1405 годы. За это время итальянка написала 41 произведение, включая известные работы "Книга о Граде женском", "Сокровище женского города" "Послание Офеи Гектору", "Ди о розе", "Книга ста баллад", "Путь долгого учения".
В 15 лет она вышла замуж за королевского секретаря Этьена де Кастеля, который умер через десять лет от чумы. В этом браке появилось двое детей: дочь Мари и сын.
В 1418 году в возрасте 53 лет Кристина де Пизан удалилась в монастырь. После одиннадцати лет молчания она написала свою последнюю работу о своей современнице Жанне дʼАрк, первую восторженную поэму о национальной героине Франции и единственную, сочиненную при ее жизни. Точная дата смерти Пизанской неизвестна, но она должна быть около 1430 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Google посвятил дудл в честь дня рождения польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского.
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