Jerry Heil записала саундтрек к украинскому фильму о супергероях и показала зрелищный клип (видео)

Клип на песню — он же трейлер к украинскому супергеройскому фильму "Apple-Man".

Известная украинская певица Jerry Heil/Джерри Хейл, настоящее имя которой Яна Шамаева, которая ранее вышла замуж за себя в клипе на песню "Тук-Тук-Тук", снова порадовала своих фанатов новой работой. Девушка написала саундтрек к украинскому фильму и показала зрелищный клип на него.

Новой видеоработой на песню #APPLEMAN Джерри Хейл поделилась на своем ютуб-канале.

"Такого креативного безумия вы не увидите нигде, даже если пересмотрите все тик-ток тренды 2021 года" — описывает клип артистка, добавляя, что исполнилась ее мечта создавать музыку к кинофильмам.

Фильм Apple-Man — это странный юмористический боевик, созданный режиссером Василием Москаленко, который также сыграл главную роль в картине. Стоит отметить, что этот клип одновременно является трейлером фильма Apple-Man.

Ранее, "Телеграф" писал, что британская рок-группа Bring Me The Horizon презентовала новый клип на песню "DiE4u". Особенностью нового видео является то, что в нем можно услышать украинскую речь.