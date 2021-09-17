Укр

Jerry Heil записала саундтрек к украинскому фильму о супергероях и показала зрелищный клип (видео)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Jerry Heil в клипе на песню #APPLEMAN Новость обновлена 17 сентября 2021, 15:55
Jerry Heil в клипе на песню #APPLEMAN

Клип на песню — он же трейлер к украинскому супергеройскому фильму "Apple-Man".

Известная украинская певица Jerry Heil/Джерри Хейл, настоящее имя которой Яна Шамаева, которая ранее вышла замуж за себя в клипе на песню "Тук-Тук-Тук", снова порадовала своих фанатов новой работой. Девушка написала саундтрек к украинскому фильму и показала зрелищный клип на него.

Новой видеоработой на песню #APPLEMAN Джерри Хейл поделилась на своем ютуб-канале.

"Такого креативного безумия вы не увидите нигде, даже если пересмотрите все тик-ток тренды 2021 года" — описывает клип артистка, добавляя, что исполнилась ее мечта создавать музыку к кинофильмам.

Фильм Apple-Man — это странный юмористический боевик, созданный режиссером Василием Москаленко, который также сыграл главную роль в картине. Стоит отметить, что этот клип одновременно является трейлером фильма Apple-Man.

Ранее, "Телеграф" писал, что британская рок-группа Bring Me The Horizon презентовала новый клип на песню "DiE4u". Особенностью нового видео является то, что в нем можно услышать украинскую речь.

Теги:
#Музыка #Клип #Новый клип #Саундтрек #Певица #Jerry Heil #Джерри Хейл
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Деньги
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Категория
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
Аваков наносит первый удар по Офису президента: вернется ли экс-глава МВД в политику?
Дата публикации
Категория
Жителей оккупированных территорий Украины массово везут на выборы в РФ
Выборы в Госдуму - с голосами от украинцев: появилось видео, как наших сограждан вывозят в Ростовскую область
Дата публикации
Категория
Хуже всего ситуация - в Запорожской и Харьковской областях, где всего за сутки умерли 10 и 9 человек соответственно
Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)
Дата публикации
Категория
Татьяна Лакуста
Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста