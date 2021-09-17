Укр

Вход только вакцинированным: концерт "Океана Ельзи" во Львове пройдет по-новому

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Святослав Вакарчук Новость обновлена 17 сентября 2021, 17:19
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук проведет концерт с соблюдением карантинных требований

Во Львове в субботу, 18 сентября, проведет свой концерт украинская группа "Океан Ельзи", фронтмен которой, Святослав Вакарчук, недавно порадовал фитом с солисткой группы "Один в каноэ". Мероприятие пройдет в честь 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Из-за увеличения количества больных коронавирусом вход на концерт будет только с определенными карантинными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба группы на Facebook.

Говорится, что вход на концерт будет разрешен как вакцинированным, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации,а также тем, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.

Доступ на площадь будет разрешен только при наличии одного из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или печатный от семейного врача);
  • отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до события: или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, или ПЦР-тест;
  • справка о получении 1-й дозы вакцины от COVID-19.

Дети (вместе с родителями) могут пройти на концерт без тестов или вакцинации, как и подростки до 18 лет.

Также организаторы напоминают о необходимости использования защитной маски.

Начиная с 18.00 уже будут работать контрольно-пропускные пункты, которые будут находиться на прилегающих улицах. Начало концерта в 20:00.

Схема входов и расположений служб на концерте группы "Океан Ельзи"
Схема входов и расположений служб на концерте группы "Океан Ельзи"

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступление группы "Океан Ельзи" на фестивале Atlas Weekend-2021 в Киеве прошел не очень удачно.

Теги:
#Львов #Вакцинация #Концерты #Океан Ельзи #Коронавирус #Святослав Вакарчук #Covid-19
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Деньги
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Категория
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
Аваков наносит первый удар по Офису президента: вернется ли экс-глава МВД в политику?
Дата публикации
Категория
Жителей оккупированных территорий Украины массово везут на выборы в РФ
Выборы в Госдуму - с голосами от украинцев: появилось видео, как наших сограждан вывозят в Ростовскую область
Дата публикации
Категория
Хуже всего ситуация - в Запорожской и Харьковской областях, где всего за сутки умерли 10 и 9 человек соответственно
Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)
Дата публикации
Категория
Татьяна Лакуста
Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста