Вход только вакцинированным: концерт "Океана Ельзи" во Львове пройдет по-новому

Святослав Вакарчук проведет концерт с соблюдением карантинных требований

Во Львове в субботу, 18 сентября, проведет свой концерт украинская группа "Океан Ельзи", фронтмен которой, Святослав Вакарчук, недавно порадовал фитом с солисткой группы "Один в каноэ". Мероприятие пройдет в честь 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Из-за увеличения количества больных коронавирусом вход на концерт будет только с определенными карантинными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба группы на Facebook.

Говорится, что вход на концерт будет разрешен как вакцинированным, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации,а также тем, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.

Доступ на площадь будет разрешен только при наличии одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или печатный от семейного врача);

отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до события: или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, или ПЦР-тест;

справка о получении 1-й дозы вакцины от COVID-19.

Дети (вместе с родителями) могут пройти на концерт без тестов или вакцинации, как и подростки до 18 лет.

Также организаторы напоминают о необходимости использования защитной маски.

Начиная с 18.00 уже будут работать контрольно-пропускные пункты, которые будут находиться на прилегающих улицах. Начало концерта в 20:00.

Схема входов и расположений служб на концерте группы "Океан Ельзи"

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступление группы "Океан Ельзи" на фестивале Atlas Weekend-2021 в Киеве прошел не очень удачно.