ТОП-сериалов октября, которые не стоит пропускать (видео)

Кажется, планы на долгие осенние вечера у вас уже есть

Наступила пора, когда мы готовим чай, заворачиваемся в плед и смотрим сериалы и фильмы чаще, чем мы это делали до этого. Осень традиционно является временем года, когда студии запускают новые проекты.

"Телеграф" рассказывает о тройке самых интересных премьер сериалов, которые будут достойны вашего внимания.

"Колин в черно-белом" (Colin in Black and White)

Американский квотербек, ставший общественным активистом Колин Каперник, рассказывает о своей юности в новом телепроекте.

Каперник стал знаменитым игроком в американский футбол. Международное признание он получил за активную правозащитную деятельность, когда выразил протест против жестокости полиции над афроамериканцами в 2016 году, отказавшись вставать под гимн США перед матчами. В 2017 году Каперник покинул свою команду "Сан-Франциско Форти Найнерс" (San Francisco 49ers) и с тех пор не заключил ни одного контракта.

"Колин в черно-белом" выйдет 29 октября 2021 года на Netflix.

"Ломка" (Dopesick)

Этот новый драматический сериал исследует источник новых опиоидов, смертность от передозировки которых достигла рекордного уровня в 2020 году. Основанный на одноименной книге журналистки Бет Мэйси, "Ломка" фокусируется на том, как одна фармацевтическая компания меняет жизни американцев, прослеживая историю от решений, принятых в залах заседаний, до кабинетов врачей и улиц.

В сериале сыграли Майкл Китон, Питер Сарсгаард, Уилл Поултер, Кейтлин Денвер, Розарио Доусон и Филиппа Су.

Премьера сериала состоится 13 октября на Hulu и 12 ноября на Disney+.

"Ридли-роуд" (Ridley Road)

Основанная на одноименном романе Джо Блум, эта новая драма британского периода от BBC проливает свет на то, как в Лондоне 1960-х годов на фоне роста фашизма и антисемитизма возникла еврейская группа-сопротивления.

По сюжету, молодая парикмахерша еврейского происхождения Вивьен (Агнес ОʼКейси), переезжает в Манчестер после смерти своего отца. Однажды ее молодой человек исчезает. Поиски девушки приводят ее на работу под прикрытием в неонацистской группировке.

Премьера сериала состоится 3 октября на канале BBC One.

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