Микрокартины, которые помещаются в игольное ушко, продали за 3,2 млн грн (фото)

Размер стороны картины — до 0,5 мм.

Копии известных картин в микроскопическом формате авторства Дэвида Линдона выкупил частный коллекционер прямо перед началом выставки.

Об этом сообщает ВВС.

Бывший инженер, Дэвид Линдон увлекся созданием картин под микроскопом в 2018. Это его первая персональная выставка. Всего он сделал шесть микрорепродукций картин — "Звездная ночь" и "Подсолнухи" Винсента Ван Гога, "Крик" Эдварда Мунка, "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Водяные лилии" Клода Моне и "Девочка с воздушным шаром" Бэнкси.

"Крик" Мунка в игольном ушке

Их купили за более чем 90 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,2 млн грн. Владелец заберет их после окончания выставки.

Кроме картин, Линдон создает и миниатюрные скульптуры. На выставке в британском Уольверхэмптоне покажут шесть таких работ.

Фредди Меркьюри в миниатюре

Среди них — Спанч Боб и Эмми Уайнхаус. Свои работы автор делает из пластика.

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