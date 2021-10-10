Укр

Микрокартины, которые помещаются в игольное ушко, продали за 3,2 млн грн (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Копия картины Ван Гога "Звездная ночь".
Копия картины Ван Гога "Звездная ночь".

Размер стороны картины — до 0,5 мм.

Копии известных картин в микроскопическом формате авторства Дэвида Линдона выкупил частный коллекционер прямо перед началом выставки.

Об этом сообщает ВВС.

Бывший инженер, Дэвид Линдон увлекся созданием картин под микроскопом в 2018. Это его первая персональная выставка. Всего он сделал шесть микрорепродукций картин — "Звездная ночь" и "Подсолнухи" Винсента Ван Гога, "Крик" Эдварда Мунка, "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Водяные лилии" Клода Моне и "Девочка с воздушным шаром" Бэнкси.

"Крик" Мунка в игольном ушке
"Крик" Мунка в игольном ушке

Их купили за более чем 90 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,2 млн грн. Владелец заберет их после окончания выставки.

Кроме картин, Линдон создает и миниатюрные скульптуры. На выставке в британском Уольверхэмптоне покажут шесть таких работ.

Фредди Меркьюри в миниатюре
Фредди Меркьюри в миниатюре

Среди них — Спанч Боб и Эмми Уайнхаус. Свои работы автор делает из пластика.

Ранее "Телеграф" писал про выставку картин украинской художницы в стиле графики с элементами народного искусства, которую она посвятила годовщине Независимости Украины.

Теги:
#Великобритания #Картины #Миниатюра
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