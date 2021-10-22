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Что посмотреть на Хэллоуин: подборка самых “ужасных” и атмосферных фильмов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Самые страшные фильмы на Хэллоуин Новость обновлена 22 октября 2021, 22:39
Самые страшные фильмы на Хэллоуин

Эти фильмы внесут нотку жути в хэллоуинский вечер.

Октябрь близится к своему завершению, а это значит что близится самый "страшный" праздник в году — Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Для праздника характерны маскарадные костюмы и грим: многие наряжаются в различных ведьм, вампиров, героев фильмов ужасов, приведений и т.д. 

В этот день организовываются различные тематические вечера, но многие люди этот праздник проводят дома. Почему бы не посмотреть какой-нибудь хоррор в тему праздника? 

"Телеграф" предлагает вам интересные фильмы ужасов, которые можно посмотреть на Хэллоуин.

Хэллоуин убивает 

Фильм 2021 года, который является продолжением картины 2018 года "Хэллоуин". Сюжет расскажет историю о Лори Строуд, которая вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон смогли поймать в ловушку маньяка, оставив его гореть в подвале их дома.

Оно 

Фильм о злобном клоуне Пеннивайзе, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков. 

Кошмар на улице Вязов

Хоррор от американского режиссёра Уэса Крэйвена, открывающий череду фильмов о культовом маньяке Фредди Крюгере.

Сияние 

Экранизация одноименного культового романа короля ужасов Стивена Кинга от Стэнли Кубрика. 

Дракула 

Ну какой Хэллоуин без короля нечистой силы и вампиров графа Дракулы!

Проклятие Анабель

Картина, которая расскажет о кукле по имени Аннабель, в которую вселился дух.

Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, а также, как правильно сделать фонарь из тыквы.

Теги:
#Кино #Фильмы #Хэллоуин
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