Что посмотреть на Хэллоуин: подборка самых “ужасных” и атмосферных фильмов
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Эти фильмы внесут нотку жути в хэллоуинский вечер.
Октябрь близится к своему завершению, а это значит что близится самый "страшный" праздник в году — Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Для праздника характерны маскарадные костюмы и грим: многие наряжаются в различных ведьм, вампиров, героев фильмов ужасов, приведений и т.д.
В этот день организовываются различные тематические вечера, но многие люди этот праздник проводят дома. Почему бы не посмотреть какой-нибудь хоррор в тему праздника?
"Телеграф" предлагает вам интересные фильмы ужасов, которые можно посмотреть на Хэллоуин.
Хэллоуин убивает
Фильм 2021 года, который является продолжением картины 2018 года "Хэллоуин". Сюжет расскажет историю о Лори Строуд, которая вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон смогли поймать в ловушку маньяка, оставив его гореть в подвале их дома.
Оно
Фильм о злобном клоуне Пеннивайзе, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков.
Кошмар на улице Вязов
Хоррор от американского режиссёра Уэса Крэйвена, открывающий череду фильмов о культовом маньяке Фредди Крюгере.
Сияние
Экранизация одноименного культового романа короля ужасов Стивена Кинга от Стэнли Кубрика.
Дракула
Ну какой Хэллоуин без короля нечистой силы и вампиров графа Дракулы!
Проклятие Анабель
Картина, которая расскажет о кукле по имени Аннабель, в которую вселился дух.
Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, а также, как правильно сделать фонарь из тыквы.
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