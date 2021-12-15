"Человек-паук: Нет пути домой": что говорят о новом фильме зрители и критики (видео)

Предупреждаем, что в материале есть спойлеры о новом фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

В США во вторник, 14 декабря, состоялся премьерный показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой", который очень понравился критикам и первым зрителям. К слову, на экранах кинотеатров Украины кинолента Marvel вышла 15 декабря и если вы еще не успели посмотреть фильм, то берегитесь спойлеров в материале "Телеграфа".

Кратко о том, что будет в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

Официальный трейлер нового фильма Marvel гласит, что Человек-паук впервые в истории был разоблачен и теперь его постоянные подвиги подвергают опасности родных и близких Питера Паркера. Он решает обратиться за помощью к Доктору Стрэнджу, однако ситуация изменяется только в худшую сторону.

Мощное заклинание повлекло за собой проникновение в наш мир могущественных злодеев, которые уже сражались с человеком — пауком в других вселенных и теперь Питера Паркера ждет очень серьезное испытание.

Произошедшее изменит не только жизнь Питера, но и будущее всей Мультивселенной.

Спойлеры

Очень интересующий всех вопрос и вот ответ на него: в киноленте появятся три паука, в том числе Гарфилд и Магуайер.

Холланд будет сражаться со Стрэнджем и отберет у него два артефакта, которые затем попадут Эм Джей и Нэду.

Тетю Мэй убьет зеленый Гоблин.

В конце заклинание Стрэнджа сработает и о Питере Паркере забудут абсолютно все, включая самого Доктора. Однако, мир будет помнить о Человеке Пауке.

А если хотите узнать еще больше — советуем все-таки посмотреть фильм.

Первые отзывы

Судя по отзывам на агрегаторе рецензий Rottentomatoes, новую часть Человека-паука оценили очень высоко. На момент выхода новости рейтинг фильма составлял 95% на основе 103 отзывов.

Говорят, что новая кинолента от Marvel интригует, вызывает яркие эмоции и держит зрителя до конца. Не обошли вниманием юмор и интересные мелкие детали, которые возникает желание раскрыть.

Также понравилась кинокритикам игра главного героя Тома Холланда.

А вот несколько отзывов от зрителей:

С чего мне вообще начать? Я все еще очень перевариваю «Нет пути домой», но первые слова, которые приходят мне в голову, – это потрясающе и разрушительно. Во-первых, спектакль Перформанс Тома Холланда (это не первый раз) запоминается даже после выхода из кинотеатра.

«Человек-паук: Нет пути домой», наверное, лучшее время, которое я провел в кинотеатре со времен «Мстителей: Финала». Том Холланд просто замечателен в этой роли, и хотя временами это абсолютно безумие, это НАСТОЛЬКО фильм про Спайди.

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