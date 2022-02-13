Украинцы бойкотируют победу Алины Паш на Нацотборе и требуют перерасчета голосов

Организаторов отбора на Евровидение обвинили в нечестном голосовании.

В субботу, 12 февраля, в Киеве состоялся грандиозный финал Национального отбора на Евровидение 2022, в ходе которого был выбран представитель Украины на международной песенной арене. Победительницей отбора стала самобытная Алина Паш с песней "Тени забытых предков".

Певица обогнала своих конкурентов и получила 15 баллов, превзойдя фаворитов зрителей Kalush Orchestra на 1 балл. Однако заминка ведущего Тимура Мирошниченко во время объявления результатов зрительского голосования, заставила украинцев засомневаться в честности организаторов шоу и чистоте победы Алины Паш.

Читайте также: Категория Lifestyle "Украли победу Kalush": украинцы осудили победу Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022" Финал песенного конкурса обернулся скандалом как для самой Алины Паш, так и для организаторов Нацотбора

В соцсетях поднялся большой скандал на эту тему. Более того, стало известно, что Алина Паш и вовсе нарушила правила Нацотбора и должна была быть дисквалифицирована еще до финала конкурса. Также артистка находится в базе "Миротворец".

В Твиттере украинцы создали флешмоб и публикуют посты с возмущениями под хештегами #бойкотПашнаЄвро и #калушсправжніпереможці. Стоит отметить, что во время этого скандала поднялось много "интересной" информации, как к примеру выступление Алины Паш в Калининграде в 2014-м году в честь Дня победы.

Реакция сети на победу Алины Паш

Пародии на результаты Национального отбора 2022

Напомним, что за право представить Украину боролись восемь исполнителей: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведущими финала Нацотбора стали Маша Ефросинина, которая сменила украинского телеведущего Сергея Притулу, который в 2022-м впервые отказался от участия в проекте, и Тимур Мирошниченко, а членами жюри — украинские певицы Джамала и Тина Кароль, а также сценарист и режиссер Ярослав Лодыгин.

Стоит отметить, что Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины еще ранее отметился несколькими серьезными скандалами. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.

Где и когда состоится конкурс Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.