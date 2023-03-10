Контрабанда, мафия и Маланка. О чем новый трейлер украинского фильма "Памфир" (видео)

Фильм, которому долго аплодировали на кинофестивале в Каннах, выходит в украинский прокат 23 марта

Создатели самой ожидаемой украинской премьеры этого года, фильма "Памфир", выложили в сеть второй официальный трейлер. Памфир – это прозвище главного героя, бывшего контрабандиста с Буковины, который возвращается домой после долгого отсутствия. Но ему не удается избавиться от криминального прошлого, и ради семьи он снова возвращается в преступный бизнес. Причем, как анонсируют создатели фильма, с самыми драматическими последствиями.

Да и сама история создания фильма не лишена драматизма: режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук рассказал в одном из интервью, как участники группы буквально под пулями вывозили рабочие материалы "Памфира" с киностудии им. Довженко в первые дни войны.

Фильм обещает быть очень зрелищным: действие разворачивается в преддверии традиционного карнавала Маланка.

Созданный в копродукции Украины, Франции, Польши и Чили, "Памфир" стал одной из 23 игровых лент, отобранных для участия в 54-м "Двухнедельнике режиссеров" в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля. Примечательно, что премьера украинской картины завершилась долгими аплодисментами. Кроме того, лента вошла в список 25 лучших картин 2022 года, составленный киноизданием Cineuropa, причем это единственный украинский фильм в рейтинге. В прокат "Памфир" выходит 23 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, стоит ли смотреть нашумевший мультфильм "Мавка: Лесная песня".