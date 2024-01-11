Все участники Нацотбора на "Евровидение 2024" презентовали свои песни: видео и порядок выступления в финале
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В финале выступят 11 украинских артистов
После того, как в середине ноября был оглашен полный список финалистов Национального отбора на "Евровидение 2024", все 11 участников (певица ANKA была отобрана в процессе онлайн-голосования в "Дії") наконец представили свои песни широкой аудитории.
На пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 11 января, был объявлен порядок их выступлений в финале, который запланирован на субботу, 3 февраля. Последовательность была определена путем проведения жеребьевки.
Порядок выступления участников в финале и их песни
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — "Палала"
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Melovin честно рассказал, почему решил идти на Нацотбор на "Евровидение 2024". По словам артиста, ему нужно снова подарить вдохновение своим поклонникам.