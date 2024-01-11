Все участники Нацотбора на "Евровидение 2024" презентовали свои песни: видео и порядок выступления в финале

В финале выступят 11 украинских артистов

После того, как в середине ноября был оглашен полный список финалистов Национального отбора на "Евровидение 2024", все 11 участников (певица ANKA была отобрана в процессе онлайн-голосования в "Дії") наконец представили свои песни широкой аудитории.

На пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 11 января, был объявлен порядок их выступлений в финале, который запланирован на субботу, 3 февраля. Последовательность была определена путем проведения жеребьевки.

Порядок выступления участников в финале и их песни

1. YAKTAK — Lalala

2. INGRET — Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Melovin честно рассказал, почему решил идти на Нацотбор на "Евровидение 2024". По словам артиста, ему нужно снова подарить вдохновение своим поклонникам.