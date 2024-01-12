Нацотбор на Евровидение-2024: стали известны первые фавориты зрителей (видео)

Чья песня заняла первое место по количеству прослушивания в YouTube

В украинском национальном отборе на Евровидение определилась тройка лидеров. После того, как песни всех участников были загружены в YouTube на платформу "Євробачення Україна" одновременно прошли сутки.

"Телеграф" проанализировал весь список участников. На первом месте, с наибольшим количеством просмотров, оказалась песня "Teresa & Maria" в исполнении alyona alyona & Jerry Heil. У них 186,6 тысяч просмотров. Это почти не удивительно, поскольку это одни из самых популярных участников конкурса и они сразу считались одними из главных претендентов на победу.

На втором месте песня "Палала" певицы ANKA. У нее 114 тысяч просмотров. Правда эта песни немного выпадает из общего рейтинга, поскольку была размещена на две недели раньше. Напомним, что эта певица попала в финальную часть нацотбора после того, как жюри Суспыльного назвали десятку участников, а одиннадцатого исполнителя уже выбирали зрители путем голосования. Поэтому все их песни были выставлены раньше. Именно этим пока и объясняется отрыв ANKA от остальных участников.

Третье место у YAKTAK с песней "Lalala". У него 98,6 тысяч просмотров. Скорее всего этот исполнитель спустя некоторое время выйдет на второе место, поскольку по количеству подписчиков среди всех участников нацотбора он занимает третье место. А лидерами этого рейтинга по этому параметру являются Jerry Heil и alyona alyona, которые выступают в нацотборе с общей песней.

Напомним, что Национальный отбор на Евровидение пройдет 3 февраля в прямом эфире Суспільного. Победитель будет определен путем смешенного голосования среди экспертов и зрителей.