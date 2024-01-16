Эксперты назвали главных претендентов на победу в Нацотборе на Евровидение 2024

Из списка главных претендентов на победу в нацотборе выпал YAKTAK

После того как были презентованы песни всех участников Национального отбора на Евровидение 2024 "Телеграф" провел опрос среди экспертов украинского шоу-бизнеса, которые сделали прогноз, кто победит в конкурсе. Результат оказался неожиданным. С их точки зрения первое место имеет все шансы занять отнюдь не признанные фавориты.

Лидеры нацотбора — почему YAKTAK не видят победителем

Победить в нацотборе, в некоторой степени, к удивлению даже экспертов, больше всего имеет шансы Ingret с песней "Keeper". Эта певица долго молчала после того, как в 2017 году заняла второе место в шоу "Голос країни" под руководством Потапа. После этого она подписала контракт с его продюсерским центром MO3GY и приняла участие в нацотборе 2018 года. Однако в обеих случаях она успеха не добилась.

Несмотря на прежние неудачи эксперты видят именно ее, почти единогласно, главным претендентом на победу. И это несмотря на то, что по количеству просмотров в YouTube она далеко не лидер. Главной причиной такого благоприятного для нее прогноза стал месседж ее песни.

"Ее песня о женственности и женщине во время войны, и этому соответствует текст. Спасибо за точность посыла и голос, который завораживает с первых секунд, в нем есть игра, в нем есть отражение самого конкурса, что он о песне, о таланте. И Ingret, это отражение состояния женщины, у которой муж на войне, тоже фитбек на идею конкурса. Думаю, она содержит самые весомые аспекты сегодняшней культуры и характера Украины", — говорит независимая музыкальная обозревательница, автор YouTube-канала KIRS_TV Нателла Кирс.

Второе место эксперты отдали Melovin с песней "DREAMER". Правда отношение к этому артисту оказалось неоднозначным. По мнению одного из наших судей его песня довольно легковесная для европейской аудитории. И, тем ни менее, жюри нацотбора окажется перед довольно сложным выбором, поскольку как у Ingret так и у Melovin достаточно сильные песни. Просто они довольно разные. Если композиция первой точно отзовется в сердцах украинских слушателей, то второго может быть прохладно воспринята украинцами, то второго лучше может принять Европа.

"На фоне остальных участников Melovin наиболее точный в своем послании. Но его месседж более личностный и абстрактный. Возможно на основном конкурсе его песня будет более понятной, чем остальные. Поэтому основная борьба развернется на нацотборе между ним и Ingret. Ее песня лучше зайдет украинским слушателям. Но учитывая, что Европа не особо хочет что-то слышать о войне, то песня Melovin для основного конкурса подходит больше. Жюри окажется перед сложным выбором. Они выбирают песню, которая лучше всего резонирует с украинскими слушателями или они дают зеленый свет композицию, которая больше всего отвечает ожиданиям европейских зрителей основного конкурса", — говорит продюсер музыкальной премии YUNA и музыкальный обозреватель Игорь Панасов.

Третьим фаворитом стала коллаборация alyona alyona & Jerry Heil. Их песня "Teresa & Maria" стала лидером по количеству просмотров в YouTube, а также занимает первое место в европейском голосовании на официальном сайте Евровидения. Так что, вполне возможно, что именно они станут лидерами голосования телезрителей и уже жюри придется решать, кто поедет на конкурс в Швецию.

"Когда я был в жюри от Украины на самом Евровидении, то увидел изнутри, как европейцы воспринимают представителей других стран. Когда в песне есть определенные тренды, которые объединены с фолковым звучанием, которое присуще той или другой стране, оно оказывается максимально эффективным. И это работает лучше, чем шаблонная евровизийная песня. Поэтому alyona alyona & Jerry Heil мне показались оптимальным вариантом для участия в этом международном конкурсе", — говорит популярный радиоведущий и офицер ВСУ Серж Гагарин.

Замыкает топ-4 претендентов на победу в нацотборе группа "Ziferblat" с песней "Place I Call Home". В прошедшем году, после выхода альбома они произвели фурор в кругу музыкальных эстетов. Это не особо отразилось на количестве просмотров и прослушиваний, но музыкальным феноменом, в определенной степени, их уже называют. Именно поэтому наши эксперты достаточно высоко оценили их, хотя и сами сильно сомневаются в том, что музыканты пройдут дальше.

"Если у кого-то возникают претензии к английскому языку DREVO, то Ziferblat, это о европейском формате, идеальное звучание, и профессиональный подход. Песня гармонирует по тексту и своим звучанием попадает прямо в душу, благодаря своему свету, создает настроение песни и те смыслы, которые все так хотят демонстрировать", — говорит Нателла Кирс.

Однако то что нравится экспертам не всегда заходит широкой аудитории. Их песня, по мнению наших судей может показаться сложной той аудитории, которая привыкла к более простым гармониям.

"Творчество Ziferblat в начале для меня было непонятным. Чувствовалось, что они хотят сделать что-то крутое, интересное и не похожее на то, что делают сейчас другие музыканты. Но при этом не слышал какой-то законченной формы. Поэтому все предыдущие трэки не производили на меня какого-то вау-эффекта. И теперь, наконец, они сделали структурированную историю, которая классно звучит и находится вне шаблонов. Поэтому мне кажется, что в таком формате они могли бы доказать европейскому слушателю европейскость, нешаблонность и креативность украинской музыки", — считает Серж Гагарин.

За бортом остался еще один фаворит конкурса, которого многие до этого считали реальным претендентом на победу. Речь идет о музыкальном открытии прошлого года исполнителе YAKTAK. По итогам голосования наших экспертов он занял аж восьмое место. И это несмотря на то, что он входит в тройку лидеров по количеству просмотров в YouTube. Тем ни менее все эксперты считают эту песню слишком уж легковесной для нынешнего времени и поэтому вряд ли она получит массовую поддержку на самом конкурсе. Единственное, что может спасти этого артиста, это его фан-база. Если даже он не выиграет сам конкурс, оказаться среди лидеров зрительского голосования он вполне может.

Война фан-баз

Несмотря на то, что у этого конкурса есть тройка безоговорочных лидеров остальные участники также достаточно сильны. Поэтому качественный и интересный телевизионный концерт нам гарантирован. А еще нас явно ожидает серьезная борьба фан-баз нескольких артистов. И то что alyona alyona и Jerry Heil объединят в этом смысле свои усилия еще совсем ничего не значит.

"Зрители будут голосовать как всегда эмоционально. Поэтому нацотбор, конечно, может превратиться в борьбу фан-баз. Но я не уверен, что это будет противостояние поклонников alyona alyona & Jerry Heil и YAKTAK. Несмотря на то, что у первых сейчас самые большие просмотры они совсем не обязательно трансформируются в количество голосов за этих артисток. Напомню, что у Jerry Heil уже есть неудачный опыт участие в отборе. Тогда ее не спасла армия фанов. Поэтому свою роль сыграет скорее организованность и сплоченность фан-баз. Несмотря на то, что у Melovin меньше подписчиков, чем у YAKTAK или у alyona alyona с Jerry Heil вместе, его поклонники более верная и мобилизованная", — говорит Игорь Панасов.

Как считают эксперты, этот нацотбор станет, в первую очередь для YAKTAK, проверкой собственных фанов, насколько они ему преданы и готовы включиться ради него в голосование.

И именно по этой же причине шансы главной фаворитки наших экспертов Ingret кажутся не такими уж радостными. За ней, к сожалению, нет большой армии поклонников, а набрать ее за оставшиеся две недели не получится.

"Я думаю, что можно проводить параллель между просмотрами в YouTube и проддержкой, которую артисты получат на голосовании телезрителей. У того же Melovin сильный фан-клуб и он поможет ему попасть в топ", — считает Серж Гагарин.

Что нужно зрителям основного конкурса

В этом году половина участников в большей или меньшей мере использует в своих песнях этно-мотивы. Это и не удивительно, поскольку предыдущие международные конкурсы на несколько лет вперед задали такой тренд. Но в этом как раз и заключается ловушка для конкурсантов из Украины. Для того, чтобы победить в нацотборе вкрапление фолка желательно. Поэтому победы в предыдущих конкурсах "Kalush Orchestra" и "Go_A" выглядят для новым претендентов обнадеживающими. Но востребованность украинского фолка на международной сцене не такая уж и высокая.

"Вкрапление этники в песню на Евровидении работает тогда, когда культурный пласт, который презентует участник, является сильным брендом и легко узнается, как испанское фламенко, балканское диско или французский шансон. К сожалению использование украинской этники не дает такого же эффекта, поскольку не является распространенным популярным брендом несмотря на то, что в победных номерах Русланы или "Kalush Orchestra" народные мотивы присутствуют. Были и другие успехи, но эта этничность не была основной причиной успеха наших артистов. Скорее всего это была перчинкой их номера. Однако номер Ingret хорошо подходит для этого конкурса, поскольку она не злоупотребляет в своей песне этномотивами", — говорит Игорь Панасов.

Еще одна тема, которая прямо или косвенно затрагивается в песнях участников это, конечно же война. Безусловно, украинские зрители, наверное, удивились, если бы артисты проигнорировали это. Однако и эта тема стала ловушкой для наших исполнителей. Причина в том, что разговор об этом со сцены Евровидения может снизить впечатление европейской публики о нашем исполнителе.

"Месседж о том, что у нас идет война должен быть в песне. Мы не должны давать забыть европейцам и всему миру, что происходит в Украине. Война еще не окончена и нам нужна поддержка цивилизованных стран. Но он должен быть в максимально правильной форме. Он должен оправдывать ожидания людей, которые будут это смотреть и делать свои выводы. Поэтому, если мы хотим обратить на себя внимание, то должны показать себя не с той позиции, что у нас все плохо, конец света и поэтому мы поем грустные страшные песни про прощание и нашу беду", говорит радиоведущий и офицер ВСУ Серж Гагарин.

В любом случае оказались ли правыми нашими эксперты узнаем уже 3 февраля вечером. Время трансляции Национального отбора на Суспільне еще не утверждено.

Рейтинг участников Национального отбора на Евровидение

1. Ingret

2. Melovin

3. alyona alyona & Jerry Heil

4. Ziferblat

5. Anka

6. Skylerr

7. Yagody

8. Yaktak

9. Nazva

10. Nahaba

11. Drevo