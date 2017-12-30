Художник по керамике Брайан Гиневски создает яркие горшки и вазы, которые, создается впечатление, что окунули в сладкую сахарную глазурь.

Художник по керамике Брайан Гиневски (Brian Giniewski) создаёт радужные горшки и вазы, которые, кажется, окунули в сладкую сахарную глазурь. Сначала он начал создавать свои "растекающиеся" сосуды по выходным, в свободное от преподавания изобразительного искусства в университете время. Через 6 лет он сделал своё хобби основной работой, открыв собственный бизнес вместе со своей женой Кристой (Krista) в мае 2016 года. Симпатичные и оригинальные изделия стали пользоваться популярностью и после успешно запущенной кампании по сбору денег на краудфандинговом портале Гиневски расширил производство, начав производить более широкий ассортимент сосудов, которые продаёт через онлайн-магазин.