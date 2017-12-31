Чтобы покровительница нового года была доброжелательной, важно правильно обустроить квартиру, накрыть стол и одеться.

Интерьер на Новый год 2018 по феншую. Первое, на что стоит обратить внимание при подготовке к Новому году, – само помещение. Согласно китайскому учению, если правильно расположить предметы в комнате, можно сосредоточить положительную энергию Вселенной, которая поможет жителям квартиры весь год быть "на коне". В первую очередь подумаем о расположении елки. Правда, у китайцев ставят "дерево света" на Новый год. Но, по сути, всегда следует учитывать особенности национальной культуры, так что говорим о собственном новогоднем дереве. Итак, зеленую красавицу надо устанавливать в зависимости от того, что хочется прокачать в следующем году: семейное благополучие, деньги, здоровье и тому подобное.