Некоторые считают, что татуировка может полностью изменить характер хозяина, или просто добавить ему новых сил и решительности.

Некоторые считают, что татуировка может полностью изменить характер хозяина, или просто добавить ему новых сил и решительности. Часто тату делают как оберег или талисман на удачу. Современная татуировка - не просто форма самовыражения, но новый вид искусства. Не все мастера умеют делать тату в технике 3D, но именно такие изображения выглядят наиболее эффектно. Вот несколько работ, которые смотрятся на коже как реальные объекты.