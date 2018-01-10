Художник Трэйси Гримвуд () создаёт волшебные работы похожие на красочные сны, сотканные из разноцветных моментов, ароматов и звуков.

Художник Трэйси Гримвуд (Tracie Grimwood) создаёт волшебные работы похожие на красочные сны, сотканные из разноцветных моментов, ароматов и звуков. В её работах оживают сказочные лошадки, птички и другие милые зверушки, которые дружат с очаровательными девушками, прогуливающимися в дивном лесу. Пожалуй, даже самый хмурый человек, рассматривая на первый взгляд эти простенькие работы, обязательно искренне улыбнётся. Есть в них что-то такое доброе и по-детски наивное, мягкое, радостное и позитивное. То, что безоговорочно поднимает настроение, вселяя надежду и возвращая веру в чудеса. Хочется напрочь позабыть обо всех проблемах и невзгодах, закутаться в тёплый плед с чашечкой чая в руках, и усевшись возле окна, мечтать о чём-то прекрасном, глядя на то, как разноцветные лошади резвятся в сказочно-волшебном лесу.