Среди величественных и холодных пейзажей, Кори создал свою глубокую историю человека и его единения с природой.

Фотохудожник Кори Дзуккарелли (Kory Zuccarelli), более известный под сетевым ником Zuke, заболел раком. К счастью, он смог излечиться от смертельного недуга, но этот опыт навсегда поменял его взгляд на вещи. Осознание того, что земная жизнь далеко не бесконечна, подтолкнуло Кори к привычке не откладывать свои задумки в долгий ящик. И он начал упорно трудиться над своими креативными проектами. Одной из таких задумок, воплощенных в реальность, стал проект «Понимание человека», собравший в себе сюрреалистичные кадры, похожие на иллюстрации к мрачным сказкам. Для его создания американский фотограф отправился в далекую Исландию. Именно здесь, среди величественных и холодных пейзажей, Кори создал свою глубокую историю человека и его единения с природой.