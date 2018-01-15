Завораживающие пейзажи русского художника греческого происхождения Архипа Куинджи.

История жизни этого художника впечатляет. Куинджи имеет греческие корни, родился на территории Украины, когда она еще была частью Российской империи. Его тонкими, чувственными пейзажами восхищались современники и будущее поколение. Сам Репин высоко отзывался о Архипе Куиндже: "Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи". Рассмотрим же детальнее полотна пейзажиста.