С незапамятных времен художники придумывали новые идеи и методы, требующие полного сенсорного взаимодействия со зрителями

Оптические иллюзии создаются с помощью простых манипуляций с линиями, цветами и узорами, чтобы запутать наши мозги. С каждым днем оптические иллюзии все чаще используются в искусстве, развлечениях и в научных исследованиях, ориентированных на аудиторию. С незапамятных времен художники придумывали новые идеи и методы, требующие полного сенсорного взаимодействия со зрителями — что-то, что дало бы большой толчок их мозгу. Вот список из 10 таких установок с оптическими иллюзиями, которые просто и буквально сбивают вас с толку.