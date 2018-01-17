Сенсация: обнаружили две неизвестные работы Ван Гога
Новости культуры: Работники амстердамского музея Винсента Ван Гога обнаружили два неизвестных ранее рисунка знаменитого нидерландского художника.
Вчера, 16 января, специалисты амстердамского музея Ван Гога обнаружили два ранее неизвестных рисунка художника.
Согласно информации, поступившей от работников музея в ходе анализа картин неизвестных авторов, было обнаружено, что две работы принадлежат известному художнику Ван Гогу.
Подлинность неизвестных рисунков мастера удалось установить после сравнения использованных при создании тематики, стиля, техники и материалов с самыми знаменитыми картинами Винсента Ван Гога.
Чарующие картины Ван Гога - нидерландского художника-постимпрессиониста (Фото)
На настоящий момент обе работы выставлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен в Нидерландах до 6 мая 2018 года.
Авторство рисунка "Холм на Монмартре с каменоломней" до сегодняшнего дня приписывали неизвестному художнику. Работа долгое время хранилась в арт-фонде Van Vlissinge. Второе произведение было достоянием амстердамского музея, однако никто и подумать не мог, что автором этой работы является Ван Гог. Обнаруженные новинки было решено внести в композицию, которая располагается в музее Уильяма Сигнера в голландском Ларен.