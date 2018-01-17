Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина возобновит закупку российского газа Украина возобновит закупку российского газа
Новости: На задании в зоне АТО погибли бойцы ВСУ На задании в зоне АТО погибли бойцы ВСУ
Новости: Назван футбольный клуб с самыми высокими зарплатами в Европе Назван футбольный клуб с самыми высокими зарплатами в Европе
Новости: Крещение 2018: как подготовить организм к купанию в проруби за два дня Крещение 2018: как подготовить организм к купанию в проруби за два дня

Сенсация: обнаружили две неизвестные работы Ван Гога

11:53 Сегодня Телеграф
gogetnews.info
Фото: gogetnews.info

Новости культуры: Работники амстердамского музея Винсента Ван Гога обнаружили два неизвестных ранее рисунка знаменитого нидерландского художника.

Вчера, 16 января, специалисты амстердамского музея Ван Гога обнаружили два ранее неизвестных рисунка художника.

Согласно информации, поступившей от работников музея в ходе анализа картин неизвестных авторов, было обнаружено, что две работы принадлежат известному художнику Ван Гогу.

Подлинность неизвестных рисунков мастера удалось установить после сравнения использованных при создании тематики, стиля, техники и материалов с самыми знаменитыми картинами Винсента Ван Гога.

Чарующие картины Ван Гога - нидерландского художника-постимпрессиониста (Фото)

На настоящий момент обе работы выставлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен в Нидерландах до 6 мая 2018 года.

Авторство рисунка "Холм на Монмартре с каменоломней" до сегодняшнего дня приписывали неизвестному художнику. Работа долгое время хранилась в арт-фонде Van Vlissinge. Второе произведение было достоянием амстердамского музея, однако никто и подумать не мог, что автором этой работы является Ван Гог. Обнаруженные новинки было решено внести в композицию, которая располагается в музее Уильяма Сигнера в голландском Ларен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Ван Гог, Импрессионист, Импрессионист Ван Гог, Картины Ван Гога, Нидерландский художник Ван Гог, Новые картины Ван Гога.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости искусства

Оптические 3D-иллюзии, которые буквально сбивают с толку (Фото) Фотограф создает удивительные портреты, похожие на картины голландских живописцев (Фото) Настоящее волшебство: потрясающе украшения, которые светятся в темноте (Фото)

Последние новости

Актеры нового фильма Вуди Аллена пожертвуют свои гонорары на борьбу с домогательствами СМИ: Маскерано проведет последний матч за "Барселону" в конце января Смех до упаду: самые сумасшедшие прически прошлого года
Сегодня читают
01 В НКРЭКУ отметили подорожание газа для населения
02 Что необходимо знать о штрафах, связанных с налогом на недвижимость
03 В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму
04 Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил кадры удара стихии (Видео)
05 Неожиданные полезные свойства имбиря
Новости сегодня
13:02 Ученые из США близки к созданию вакцины от кокаиновой зависимости
12:59 За прошлый год в Украине закрылось почти тысячу банковских отделений
12:58 Капитан клуба итальянской Серии А получил годичную дисквалификацию
12:47 В США скончался режиссер "Полицейской академии" Хью Уилсон
12:47 Изысканные коммуналки Санкт-Петербурга (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Россия хочет уничтожить украинское государство как таковое Порошенко: РФ хочет уничтожить украинское государство как таковое
Новости: Снежный коллапс: украинцев предупреждают о снежной буре Украинцев предупреждают о снежной буре
Новости: Интересные факты о жизни известного писателя Антона Чехова Интересные факты о жизни известного писателя Антона Чехова
Новости: Крещение 2018: гадания в этот праздник Крещение 2018: гадания в этот праздник
Добавить комментарий
0