Сенсация: обнаружили две неизвестные работы Ван Гога

Вчера, 16 января, специалисты амстердамского музея Ван Гога обнаружили два ранее неизвестных рисунка художника.

Согласно информации, поступившей от работников музея в ходе анализа картин неизвестных авторов, было обнаружено, что две работы принадлежат известному художнику Ван Гогу.

Подлинность неизвестных рисунков мастера удалось установить после сравнения использованных при создании тематики, стиля, техники и материалов с самыми знаменитыми картинами Винсента Ван Гога.

На настоящий момент обе работы выставлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен в Нидерландах до 6 мая 2018 года.

Авторство рисунка "Холм на Монмартре с каменоломней" до сегодняшнего дня приписывали неизвестному художнику. Работа долгое время хранилась в арт-фонде Van Vlissinge. Второе произведение было достоянием амстердамского музея, однако никто и подумать не мог, что автором этой работы является Ван Гог. Обнаруженные новинки было решено внести в композицию, которая располагается в музее Уильяма Сигнера в голландском Ларен.