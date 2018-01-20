День рождения оскароносного кинорежиссера Ф. Феллини: лучшие фильмы

20 января 1920 года родился Федерико Феллини - известный итальянский кинорежиссер. Обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Рассмотрим интересные факты из жизни режиссера и его лучшие работы.

Личная жизнь

Родители Федерико Урбано Феллини и Ида Барбиани поженились в 1918 году в Риме, после чего переехали в Римини, где отец стал работать коммивояжером. Так же у Федерико еще были брат и сестра.

Мальчик рос болезненным ребенком. В детстве Феллини любил устраивать представления: изготавливал маски, разрисовывал кукол, шил костюмы. Большое впечатление на него произвел приехавший на гастроли цирк.

В 1937 году он переехал во Флоренцию, где учился на репортера, подрабатывая карикатуристом в фирме "Фебо" своего приятеля Демоса Боннини. В 1938 году Феллини приехал в Рим. Жил недалеко от вокзала, в меблированных комнатах, соседствуя с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. За свою худобу Федерико получил прозвище "Ганди". В это время он зарабатывал на жизнь рисунками для газет и журналов, писал тексты для варьете, рекламы и небольших радиопостановок.

С 1938 по 1942 год Феллини публикуется в именитом юмористическом журнале "Марк Аврелий", известном своим антифашизмом. Около семисот его произведений увидели свет, прежде чем ему предложили писать сценарии.

В 1943 году на одном римском радио звучали забавные передачи о жизни влюбленных - Чико и Полины, написанные Федерико Феллини. Вскоре ему предложили показать эти истории на экране, и Феллини взял на себя постановку. Одной из исполнительниц была очаровательная Джульетта Мазина. Она и стала единственной женой Федерико Феллини. Он называл ее своим главным источником вдохновения.

Творческая деятельность

Федерико Феллини получил 5 Оскаров: 4 за кинофильмы и 1 "За почетный вклад в киноискусство". Так же режиссер был удостоен Золотой пальмовой ветви за фильм "Сладкая жизнь".

Среди оскароносных работ Феллини:

"8½" ("Восемь с половиной", итал. "Otto e mezzo")

Трагикомедийный кинофильм Федерико Феллини, мировая премьера которого состоялась в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в 1963 году. Название фильма обозначает его порядковый номер в фильмографии Феллини - он к тому времени снял 6 полнометражных фильмов, 2 короткометражных фильма, которые автор сосчитал за один, и совместный фильм с режиссером Альберто Латтуада "Огни варьете" ("полфильма"). Картина завоевала Большой приз Московского кинофестиваля и две премии "Оскар".

Считается классикой мирового киноискусства, одним из величайших кинофильмов в истории и вершиной режиссерского мастерства Феллини (наравне с другим его хитом с участием Мастроянни - "Сладкая жизнь"). Занимает 10 место в списке 50 величайших фильмов всех времен по версии критиков, изданный британcким журналом "Sight & Sound" и 3 место в списке лучших фильмов по мнению режиссеров, изданном Британским Институтом кино.

"Казанова Федерико Феллини" (итал. "Il Casanova di Federico Fellini")

В основу сюжета фильма легла автобиография Джакомо Казановы "История моей жизни" (итал. "Storia della mia vita").

Фильм "Казанова Федерико Феллини" - вольное переосмысление мемуаров знаменитого авантюриста XVIII века - вызвал некоторое разочарование у части критиков и зрителей, то ли недовольных трактовкой образа Казановы, то ли подавленных избыточным буйством фантазии гения режиссуры.

Феллини с явной неохотой взялся за эту постановку и позже признавался, что Казанова вызывает у него отвращение, а мемуары "знаменитого любовника" кажутся телефонной книгой.

"Дорога" (итал. La Strada)

Один из самых знаменитых фильмов Федерико Феллини, снятый в 1954 году в стилистике неореализма.

Федерико Феллини написал сценарий для фильма в 1949 году, но фактически приступить к съемкам смог только в конце 1953 года. В главных ролях Федерико Феллини снял свою супругу Джульетту Мазину, для которой это была первая значительная роль, а также Энтони Куинна. Фильму сопутствовал большой успех.

"Амаркорд"

Картина во многом автобиографична, основана на воспоминаниях режиссера о собственном детстве и несет значительный заряд ностальгии. Место действия - провинциальный итальянский городок (в качестве основы для него послужил родной город режиссера, ныне чрезвычайно популярный у российских туристов Римини, однако никаких натурных съемок здесь не производилось); время действия - 30-е годы XX века, эпоха фашизма.

Фильм не имеет четко выраженного сюжета. Скорее это калейдоскоп эпизодов - временами лиричных, временами комичных, а то и непристойных. В центре внимания - одна скромная семья: мальчик Титта, его родители, его дед, его сумасшедший дядюшка Тео. Перед зрителем разворачиваются колоритные сценки из школьной жизни (здесь особенно известны эпизоды с учителем греческого языка и с учительницей математики), из семейного быта (включая выезд на природу с участием дядюшки Тео, в ходе которого он вдруг взбирается на дерево и оттуда безуспешно взывает: "Хочу женщину!"). Сменяются сезоны, но неизменна любовь горожан (и пылкого Титта) к прекрасной Градиске, мечтающей о своем Гарри Купере, а по ходу дела иногда "обслуживающей" заезжих знаменитостей (прозвище ее - "Gradisca", буквально: "угощайтесь" - связано как раз с одним таким приключением). Но всему приходит конец, и фильм заканчивается свадьбой Градиски, которая как бы подводит итог "времени желаний".

"Ночи Кабирии" (итал. Le notti di Cabiria)

Драма Федерико Феллини о римской проститутке Кабирии, роль которой сыграла жена режиссера Джульетта Мазина. Фильм следует за своей героиней, и зритель наблюдает, как Кабирия непрестанно ищет Большую Любовь. Однако жизнь постоянно преподносит ей неприятные сюрпризы, так что эти поиски оборачиваются для героини горем. Почти все встречающиеся ей по жизни люди используют ее в своих интересах. Отчаявшаяся, героиня фильма все же горячо молится Мадонне о ниспослании ей возможности исправить свою жизнь.