Глядя на все эти архитектурные творения, еще раз убеждаешься в том, что человеческая фантазия безгранична.

В мире полным-полно стран и городов, привлекающих внимание старинными памятниками, фонтанами, музеями, соборами и прочими местными достопримечательностями. Но помимо всего это существуют страны и города, прославившиеся своими необычными зданиями: футуристическими, причудливыми, величественными и, глядя на все эти архитектурные творения, еще раз убеждаешься в том, что человеческая фантазия безгранична.